18 apr 2023 17:01

STATI UNITI DAL GRILLETTO FACILISSIMO – NELLO STATO DI NEW YORK UNA RAGAZZA DI 20 ANNI, KAYLIN GILLIS, È STATA AMMAZZATA A COLPI D’ARMA DA FUOCO SOLO PER ESSERE ENTRATA NEL VIALETTO SBAGLIATO CON LA MACCHINA – QUALCHE ORA PRIMA IN MISSOURI UN 16ENNE AFROAMERICANO, RALPH YARL, HA SUONATO IL CAMPANELLO SBAGLIATO È STATO COLPITO ALLA TESTA E AL BRACCIO DA UN 85ENNE ARMATO. QUANDO IL RAGAZZO È SCAPPATO PER CHIEDERE AIUTO GLI È STATO CHIESTO DI...