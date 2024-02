NEGLI STATI UNITI LA MUSICA NON CAMBIA: PER BIANCHI E NERI OGNI SCUSA È BUONA PER SCAZZARE – IL NUOVO TERRENO DI SCONTRO È LA MUSICA COUNTRY DOPO CHE BEYONCÉ HA SCODELLATO IL SINGOLO “TEXAS HOLD'EM” CHE ANTICIPA UN CD DI MUSICA COUNTRY – I PURISTI HANNO STORTO IL NASO VISTO CHE HANNO SEMPRE CONSIDERATO IL GENERE COME APPANNAGGIO DI BIANCHI COL CAPPELLONE DA COWBOY, MA I NERI RIVENDICANO IL GENERE E PARLANO DI “APPROPRIAZIONE CULTURALE”. MA AL NETTO DELLO SCAZZO, DOVE SONO I MUSICISTI NERI CHE HANNO FATTO LA STORIA DEL COUNTRY? - VIDEO

Estratto dell’articolo di Simona Siri per “la Stampa”

Dolly Parton, icona incontrastata di quel genere musicale, si è detta entusiasta che Beyoncé abbia realizzato un disco country. Il suo apprezzamento dovrebbe mettere a tacere tutti. Per il resto parlano i numeri: Texas hold'em – il singolo che insieme a 16 carriages precede l'album in arrivo il 29 marzo – la scorsa settimana è arrivato in testa alla classifica Hot Country Songs di Billboard facendo di Beyoncè la prima donna nera a raggiungere tale traguardo.

Un successo clamoroso, trasversale, con TikTok invaso da video ispirati alla canzone e con la sensazione che Queen Bey sia riuscita ad abbattere anche la barriera di un genere percepito come bianco e conservatore, ma che in realtà ha profondissime radici black.

[…] Ora come allora, ne era nato un dibattito su ciò che costituisce la musica country e su come la componente etnica influisca sulla conversazione. Nel caso di Beyoncè non c'è però dubbio: Texas hold'em suona decisamente country – anche grazie a quel banjo iniziale in mano alla superlativa Rhiannon Giddens – e le sue credenziali vengono da lontano, dall'essere nata e cresciuta in Texas, dall'averlo respirato dalla nascita, dall'aver frequentato i rodei fin da bambina. Se proprio si vuole trovare un difetto si può notare come invece di lanciare lei un trend, lo stia seguendo.

Andando indietro, le incursioni nel country le hanno fatte un po' tutti, da Lionel Richie a Bon Jovi passando per Ringo Star, Elvis Costello, Steven Tyler, Lady Gaga, Kylie Minogue, giusto per citare i più famosi. Certo, poi lo fa Beyoncè e tutto assume una dimensione diversa: nei giorni successivi all'uscita di Texas hold'em organizzazioni musicali fondate e guidate da neri come The Black Opry hanno ricevuto un aumento significativo di seguaci e i musicisti che suonano con lei – la già citata Rhiannon Giddens e il chitarrista Robert Randolph – stanno ricevendo rinnovato interesse. È l'effetto Beyoncé, con buona pace per i conservatori.

«La musica country è nera perché deriva da creatori neri. Le sue melodie sono prese dagli inni eseguiti nella chiesa nera, il banjo è stato creato dagli africani ridotti in schiavitù. L'idea di escludere i neri dal genere non è semplicemente assurda: è un atto di appropriazione culturale», scrive Marcus Collins.

Ancora più definitiva Taylor Crumpton su Time: «La più grande menzogna mai raccontata sulla musica country è stata quella di convincere il mondo che è bianca. La verità è che la musica country non è mai stata bianca. La musica country è nera. La musica country è messicana. La musica country è indigena». La texana Beyoncè lo sa e non ha bisogno della convalida dei bianchi per accreditarsi come musicista country: lo è sempre stata.

