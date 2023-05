NEGLI STATI UNITI UN POLIZIOTTO HA UCCISO UN BAMBINO AFROAMERICANO DI 11 ANNI (LA NOTIZIA È CHE È STATO SOSPESO DAL SERVIZIO) – NEL MISSISSIPPI L’ENNESIMO CASO DI UNA PERSONA DI COLORE AMMAZZATA DA UN AGENTE: IL BAMBINO AVEVA CHIAMATO LA POLIZIA DOPO CHE UN’EX DELLA MAMMA SI È PRESENTATO INCAZZATO IN CASA LORO ALLE 4 DI MATTINA-SECONDO LA MAMMA DELLA VITTIMA L’11ENNE SI È PRESENTATO CON LE MANI ALZATE MA L'AGENTE GLI HA SPARATO AL PETTO..

(ANSA) - Un agente di polizia del Mississippi è stato sospeso dopo aver sparato a un 11enne afroamericano mentre rispondeva a una chiamata per violenza domestica. La madre del bambino, Nakala Murry, ha detto alla Cnn che il figlio Aderrien è stato colpito una volta al petto e ha un polmone collassato, costole fratturate e il fegato lacerato.

Murry ha detto di aver chiesto all'11enne di chiamare la polizia dopo che il padre di un altro dei suoi figli si era presentato a casa della famiglia intorno alle 4 di mattina ed era molto arrabbiato.

Il poliziotto è arrivato con la pistola in mano e ha chiesto alle persone in casa di uscire, ma il figlio Aderrien è stato colpito mentre entrava nel soggiorno con le mani alzate. "Una volta arrivato da dietro l'angolo gli hanno sparato - ha detto la donna -. Non riesco a capire perché".

Il Mississippi Bureau of Investigation ha dichiarato che "sta attualmente valutando questo incidente e raccogliendo prove, e un avvocato della famiglia Murry ha rivelato che l'agente di polizia che ha sparato, Greg Capers, è stato sospeso in attesa di un'indagine.

