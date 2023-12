NEGLI STATI UNITI PUOI MORIRE, MA NON ABORTIRE - KATE COX, 31ENNE E MADRE DI DUE BIMBI, STA RISCHIANDO LA VITA PERCHÉ LE È STATO IMPEDITO DI INTERROMPERE LA TERZA GRAVIDANZA: IL FETO HA GRAVISSIME MALFORMAZIONI, PROBABILMENTE NASCEREBBE MORTO E LA GESTAZIONE METTE A REPENTAGLIO LA SALUTE DELLA MAMMA - DEVE ABORTIRE IN FRETTA, MA LEI VIVE IN TEXAS E LA CORTE SUPREMA HA SENTENZIATO CHE...

Puoi morire, ma non abortire. Kate Cox, 31 anni e madre di due figli, è incinta, ma la terza gravidanza sta mettendo a rischio la sua vita. Il feto ha gravissime malformazioni, il medico le ha consigliato di non portare a termine la gestazione, potrebbe non sopravvivere, perdere i suoi organi e in ogni caso il bambino non sarà sano perché è affetto da trisomia 18, un'anomalia cromosomica molto grave ne potrebbe nascere morto.

E le ha detto anche di fare in fretta. Ma lei vive in Texas, uno Stato conservatore tra quelli che [...] hanno severamente limitato il diritto di abortire.

E non potrà farlo. La Corte Suprema del Texas ha detto no, non può abortire. Era stato il procuratore generale del Texas a rivolgersi alla Corte affinché sospendesse la decisione di un tribunale che la autorizzava a interrompere la gravidanza perché molto rischiosa. “La legge del Texas proibisce gli aborti volontari”, ha sottolineato il procuratore generale Ken Paxton repubblicano e ultraconservatore, affermando che il giudice aveva “abusato del suo potere” definendolo “militante”.

E quando, dopo l'udienza d'urgenza, il giudice le aveva concesso la possibilità di abortire ha inviato una lettera di diffida agli ospedali del Texas minacciandoli di non proteggere alcuna struttura "né nessun'altra persona, dall'essere ritenuti civilmente e penalmente responsabili per le violazioni delle leggi del Texas sull'aborto".

