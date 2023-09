NEGLI STATI UNITI C’È UNA DROGA CHE NON SI RIESCE A FERMARE: IL FENTANYL – È UN OPPIOIDE SINTETICO CENTO VOLTE PIÙ FORTE DELLA MORFINA E 50 PIÙ DELL’EROINA. L’OVERDOSE DA QUESTA SOSTANZA È DIVENTATA LA PRIMA CAUSA DI MORTE TRA I 18 E I 49 ANNI – "GLI STATI UNITI HANNO ESERCITATO PRESSIONI SULLA CINA AFFINCHÉ REPRIMESSE LA FORNITURA DELLE MATERIE PER PRODURRE IL FENTANYL…"

Estratto dell’articolo di Nadia Ferrigo per “La Stampa”

«Nonostante le sperimentazioni sulla regolamentazione della cannabis, quando si tratta di droga il sistema legale statunitense resta orientato all’incarcerazione e alla punizione, piuttosto che trattare il problema come un’emergenza sanitaria pubblica. Stati Uniti e Italia non sono poi così distanti».

Domenica primo ottobre alle 14 al Cinema Apollo il giornalista statunitense Keegan Hamilton sarà a Internazionale a Ferrara - il festival di giornalismo del settimanale che porta in Italia il meglio della stampa straniera - per parlare di Fentanyl, l’oppioide sintetico cento volte più potente della morfina e cinquanta volte più dell’eroina: negli Stati Uniti è un ingrediente di molte droghe spacciate per strada e ogni anno uccide decine di migliaia di persone.

Una crisi sanitaria che il governo non riesce ad arginare. Hamilton ha lavorato come editore e corrispondente di Vice ed è autore del podcast Painkiller: America’s fentanyl crisis dedicato all’aumento dei casi di dipendenza di oppioidi sintetici. […]

Quali sono state le conseguenze della regolamentazione nella società americana?

«Premessa, facciamo una distinzione. C’è la canapa, che viene utilizzata per scopi commerciali come produrre carta o corde, e c’è la cannabis, che viene fumata o consumata come medicinale o a scopo ricreativo. Alcuni conservatori che si oppongono alla legalizzazione della cannabis hanno sostenuto la canapa negli Stati Uniti perché rappresenta una nuova opportunità per gli agricoltori e offre un’alternativa sostenibile al disboscamento delle foreste per realizzare prodotti di carta.

La cannabis è più controversa. Da un lato ha creato una nuova fonte di entrate fiscali, fornendo milioni di dollari in nuovi finanziamenti per scuole, strade e altri progetti. È anche visto come un passo importante verso la fine dell’incarcerazione di massa negli Stati Uniti, poiché le leggi sul divieto della cannabis vengono applicate in modo sproporzionato contro i poveri e le minoranze.

Lo svantaggio è che nei luoghi in cui le tasse sulla cannabis legale sono elevate c’è ancora molta concorrenza del mercato nero, perché i coltivatori e i rivenditori illegali vendono il loro prodotto a un prezzo inferiore. Ciò ha portato ad alcune enormi coltivazione illegali, che possono anche avere un impatto ambientale molto negativo. Ma nel complesso la legalizzazione della cannabis ha dimostrato di essere un argomento politicamente popolare.

L’ultimo sondaggio mostra che quasi il 60% degli adulti statunitensi ritiene che la cannabis dovrebbe essere legale per uso ricreativo, e solo uno su dieci afferma che dovrebbe rimanere completamente illegale».

Cosa stanno facendo gli Stati Uniti per combattere la dipendenza da oppioidi sintetici? Secondo lei quali sono le strategie che potrebbero essere attuate? Le droghe più pericolose sono quelle legali?

«Gli Stati Uniti hanno esercitato pressioni sulla Cina affinché reprimesse la fornitura di precursori chimici utilizzati per produrre illegalmente Fentanyl e altri oppioidi sintetici, e si sono anche discussi con il governo messicano sull'intensificazione degli sforzi per combattere i cartelli responsabili della produzione di questi farmaci in laboratori clandestini.

Ma questi sforzi riguardano solo le fonti di approvvigionamento degli oppioidi, non le cause alla base della dipendenza e della domanda di farmaci negli Stati Uniti. Si è cercato anche di aumentare i finanziamenti per i programmi di trattamento e altri servizi offerti alle persone dipendenti dalla droga, ma non è stato sufficiente. È ancora difficile per molte persone che desiderano aiuto avere accesso a farmaci come il metadone e la buprenorfina, che hanno dimostrato di essere efficaci nel trattamento della dipendenza.

E nel complesso, il sistema legale statunitense rimane orientato all’incarcerazione e alla punizione quando si tratta di droga, piuttosto che trattare il problema come un’emergenza sanitaria pubblica. È stata data gran parte della colpa alle aziende farmaceutiche per aver scatenato l’epidemia negli Stati Uniti promuovendo potenti oppioidi da prescrizione, ma nell’ultimo decennio le morti per overdose sono state causate dal Fentanyl illecito e sfortunatamente non se ne vede la fine».

