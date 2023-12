17 dic 2023 15:20

GLI STATI UNITI SI SPACCANO PER LA STORIA DI KATE COX, 31ENNE TEXANA INCINTA CHE RISCHIA DI MORIRE O DI NON AVERE PIU’ FIGLI MA NON PUÒ ABORTIRE PER VIA DELLE LEGGI TROPPO RIGIDE NEL SUO STATO – IL FETO CHE LA DONNA HA IN GREMBO È AFFETTO DA TRISOMIA 18, UNA RARA MALATTIA CROMOSOMICA: “POTREBBE VIVERE PER UN’ORA, AL MASSIMO UNA SETTIMANA” – COX HA LASCIATO IL TEXAS PER INTERROMPERE LA GRAVIDANZA ALTROVE E I POLITICI, SIA DEMOCRATICI CHE REPUBBLICANI, CI MARCIANO SOPRA PER GUADAGNARE PUNTI IN VISTA DELLE ELEZIONI…