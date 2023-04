17 apr 2023 10:06

DAGLI STATI UNITI SONO ARRIVATI DUE AVVERTIMENTI A NON CONCEDERE GLI ARRESTI DOMICILIARI A ARTEM USS. LA PRIMA NOTA È DEL 19 OTTOBRE E NON VIENE TENUTA IN CONSIDERAZIONE - DAGLI STATI UNITI DECIDONO DI INVIARE UNA SECONDA LETTERA, QUESTA VOLTA FIRMATA DA UN FUNZIONARIO DELL'AMBASCIATA AMERICANA E INDIRIZZATA A GIANFRANCO CRISCIONE, DIRETTORE DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - GLI AMERICANI RICORDANO A VIA ARENULA I SEI PRECEDENTI, NEGLI ULTIMI TRE ANNI, DI DETENUTI ARRESTATI IN ITALIA E SCAPPATI DAI DOMICILIARI…