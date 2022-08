DEL MAIALE NON SI BUTTA VIA NIENTE – LA NUOVA SPERANZA PER I NON VEDENTI ARRIVA DAL COLLAGENE DEI MAIALI: “LINKOCARE LIFE SCIENCES” HA COSTRUITO UNA CORNEA PARTENDO DAL COLLAGENE DEL MAIALE CHE PUÒ ESSERE PURIFICATO, RIPULITO DALLE CELLULE DI ORIGINE ANIMALE E DA EVENTUALI VIRUS E RAFFORZATO CON IL LASER PER DIVENTARE PIÙ RIGIDO ED ELASTICO - QUESTA CORNEA È STATA IMPIANTATA A 20 PERSONE E, A DUE ANNI DALL’INTERVENTO, IN 19 HANNO MIGLIORATO LA VISTA…