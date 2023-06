GLI STATI UNITI VENDERANNO 440 MILIONI DI DOLLARI IN MUNIZIONI E COMPONENTI A TAIWAN - E’ UNA FORNITURA DI DIMENSIONI RELATIVAMENTE RIDOTTE MA ARRIVA MENTRE STATI UNITI E CINA PROVANO A STABILIZZARE LE LORO TURBOLENTE RELAZIONI - PECHINO ESPRIME "LA SUA FERMA OPPOSIZIONE ALLA VENDITA DI ARMI AMERICANE A TAIWAN" IN LINEA CON UNA POSIZIONE "COERENTE E CHIARA"…

USA VENDERANNO A TAIWAN 440 MILIONI DI DOLLARI DI MUNIZIONI

(ANSA-AFP) - WASHNGTON, 30 GIU - Gli Stati Uniti hanno detto di prevedere di vendere 440 milioni di dollari in munizioni e componenti a Taiwan, il suo ultimo sforzo per rafforzare la difesa dell'isola autogovernata mentre le tensioni con la Cina si infiammano. La vendita è di dimensioni relativamente ridotte e non amplia la gamma di armi statunitensi a Taiwan, ma arriva mentre gli Stati Uniti e la Cina si muovono delicatamente per stabilizzare le loro turbolente relazioni.

In una notifica al Congresso, il Dipartimento di Stato ha dichiarato che avrebbe venduto 332,2 milioni di dollari in munizioni da 30 mm e relative attrezzature a Taiwan e 108 milioni di dollari in pezzi di ricambio e riparazione per veicoli a ruote e armi. Le vendite aiuteranno Taiwan a "mantenere una capacità difensiva credibile" ma "non altereranno l'equilibrio militare di base nella regione", ha affermato la nota.

La vendita "aiuterà a migliorare la sicurezza del destinatario e aiuterà a mantenere la stabilità politica, l'equilibrio militare e il progresso economico nella regione", ha affermato. Il Congresso ha il diritto di rifiutare simili iniziative, ma una tale mossa è altamente improbabile, visto che i legislatori spingono ad andare oltre e fornire direttamente armi a Taiwan piuttosto che approvare le sue richieste di acquisto.

CINA, FERMA OPPOSIZIONE ALLA VENDITA DI ARMI USA A TAIWAN

(ANSA) - PECHINO, 30 GIU - La Cina esprime "la sua ferma opposizione alla vendita di armi americane a Taiwan" in linea con una posizione "coerente e chiara". La portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, in merito al via libera annunciato ieri dal Pentagono sulla vendita di munizioni e la fornitura di supporto logistico a Taipei per un valore di 440 milioni di dollari, ha detto che "gli Usa dovrebbero attenersi alla politica della 'Unica Cina', ai principi e alle disposizioni dei tre comunicati congiunti sino-americani, e smettere di vendere armi e di creare nuove tensioni nello Stretto di Taiwan, mettendo in pericolo la pace e la stabilità regionali".