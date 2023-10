È STATO AMORE A PRIMA VISA – LA TIKTOKER 29ENNE LEILA GRIFFIN HA TROVATO UN POLLETTO MILIONARIO DA SPENNARE. LUI, BRUCE, HA 54 ANNI E FINANZIA TUTTI I VIZI DELLA CONSORTE, DALLO SHOPPING SFRENATO ALLE OPERAZIONI DI CHIRURGIA ESTETICA. I DUE SI SONO SPOSATI DA UN ANNO E A QUELLI CHE SVELENANO DICENDO CHE LUI È SOLO UN BANCOMAT PER LA RAGAZZA LEILA RISPONDE: “SIAMO MOLTO INNAMORATI. NON APPROFITTEREI MAI DELLA SUA BONTÀ” (FACCE RIDE!) - VIDEO

leila e bruce griffin 10

Leila Griffin e Bruce Griffin sono sposati solamente da un anno, sono convolati a nozze nel 2022, ma la loro storia d'amore va avanti, ormai, da qualche tempo. Lei è una tiktoker e content creator, mentre, lui è un imprenditore milionario che le permette di comprarsi tutto ciò che vuole e di sottoporsi a qualsiasi trattamento di chirurgia plastica che possa farla sentire ancora più bella. Leila ha 29 anni e Bruce 54, alcuni utenti social pensano che lei stia prendendo in giro il marito. Ma andiamo con ordine.

La differenza di età tra Leila e Bruce Griffin è di 25 anni ma per la donna questo non è un problema, infatti, comunicando con i suoi fan, attraverso i suoi canali social, ha detto: «Tutte le donne dovrebbero avere un marito così: Bruce è meraviglioso, mi sostiene sempre, ama la mia passione per lo shopping sfrenato e, infatti, mi permette di comprare tutto ciò che voglio e, poi, il sesso con lui è fantastico».

leila e bruce griffin 8

Per dimostrare che Leila ama il marito più di ogni altra cosa, posta moltissimi video TikTok insieme a lui. […] «La gente pensa che io utilizzi Bruce come un bancomat o che mi approfitti della sua bontà, ma la verità è che noi siamo molto innamorati e io non gli farei mai niente del genere». […]

