È STATO ARRESTATO L'EX MARITO DELLA DONNA ACCOLTELLATA ALL’AUTOGRILL SULLA A1, NEI PRESSI DI FIRENZE, NEL GIORNO DI SANTO STEFANO - IL GIORNO DOPO L'AGGRESSIONE, L'UOMO, ACCUSATO DI TENTATO OMICIDIO, SI ERA PRESENTATO A UNA CASERMA DI UDINE SOSTENENDO DI ESSERE ESTRANEO AI FATTI…

Estratto da www.lastampa.it

LA POLIZIA ALL AREA DI SERVIZIO BISENZIO EST DOPO L ACCOLTELLAMENTO DI UNA DONNA

E'l'ex marito della donna ferita l'uomo sottoposto a fermo di indiziato di delitto in merito all'aggressione subita il 26 dicembre scorso dall'insegnante 58enne in un'area di servizio dell'A1 a Campi Bisenzio (Firenze), dove si era fermata durante il suo viaggio di ritorno a Segrate (Milano) da Cerveteri (Roma). E' quanto si apprende in merito allo sviluppo delle indagini.

[…] Gli investigatori per giorni sono stati impegnati su vari fronti nell'obiettivo di individuare l'uomo in fuga che, a volto coperto, ha aperto lo sportello dell'auto, dove la docente era rimasta da sola mentre le figlie erano andate in autogrill, e le ha tirato una coltellata a una gamba. Sono in ballottaggio più fattispecie di reato, a partire da quella di lesioni, aggravate dall'uso di un'arma da taglio. Ma l'azione dell'aggressore potrebbe essere avvenuta in tempi successivi e ora, alla luce dell’arresto, valutata anche alla luce di una possibile, più grave, accusa di tentato omicidio.

LA POLIZIA ALL AREA DI SERVIZIO BISENZIO EST DOPO L ACCOLTELLAMENTO DI UNA DONNA

[…] È stato ricostruito anche il tragitto dell'auto usata dal feritore il quale ha agito in un ambiente - quello dell'autostrada - tracciato nella sua interezza, luogo per nulla adatto a nascondersi. I suoi movimenti quanto meno devono essere rimasti per forza impressi sulle telecamere. L'episodio viene fatto risalire intorno alle 13.30 del 26 dicembre e il primo a essere cercato era stato proprio l'ex marito della donna, che però, il giorno dopo, si era presentato a una caserma nella zona di Udine dicendo di riferire alla questura di Firenze di essere a disposizione per i chiarimenti necessari.

ARTICOLI CORRELATI