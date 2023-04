È STATO ARRESTATO AD HAMMAMET, IN TUNISIA, PASQUALE AGLIECO, EX COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI SIENA, GIÀ INDAGATO IN PASSATO PER FALSE DICHIARAZIONI AL PM NELL’INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI – TRASFERITOSI DA QUALCHE TEMPO NEL PAESE AFRICANO, SAREBBE STATO FERMATO PER LA PRESUNTA FALSIFICAZIONE DI UN ATTO - L’AVVOCATO: “IL PROVVEDIMENTO È LEGATO A UN REATO MINORE. IN ITALIA LA QUESTIONE ASSUMEREBBE I CONTORNI DI UN ILLECITO AMMINISTRATIVO”

il colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco, ex comandante provinciale di Siena

1. FERMATO IN TUNISIA EX COMANDANTE CARABINIERI SIENA AGLIECO

(ANSA) - Il colonnello Pasquale Aglieco, ex comandante provinciale dei Carabinieri di Siena, è stato fermato dalle autorità tunisine per un presunto falso in un atto. Secondo quanto si apprende Aglieco, indagato dalla procura di Genova per false dichiarazioni al pm nell'inchiesta sulla morte di David Rossi (Mps) e trasferitosi da qualche tempo ad Hammamet, è stato fermato dalla polizia tunisina per la presunta falsificazione di un atto in relazione alla pratica di immatricolazione di un'auto.

2. LETTERA DELL’AVVOCATO DI PASQUALE AGLIECO AI MEDIA:

In qualità di legale che cura gli interessi del Generale Pasquale Aglieco in Italia, con riferimento alla notizia pubblicata tra sabato e la giornata odierna di domenica in Italia, con la quale si dava conto dell'arresto del mio assistito avvenuto ad Hammamet in Tunisia, desidero precisare che le motivazioni poste alla base del provvedimento cautelare personale è legato ad un reato minore che sarà trattato a breve dal Tribunale di Nebel, competente per territorio.

PASQUALE AGLIECO

Il Generale Aglieco è difeso dall'Avv. Di Hammamet Rim Elmehri con la quale sono in costante contatto.

La stessa mi ha confermato che la vicenda prende le mossa da una autocertificazione sullo stato civile, eseguita dal Generale Aglieco senza le forme prescritte e su una materia per la quale la legislazione tunisina la consente solo in determinate forme e con determinate limitazioni.

Si confida in una rapida soluzione della vicenda, posto che, si ribadisce, la questione è trattata come una violazione minore e che in Italia assumerebbe i contorni di un illecito amministrativo.

inchiesta delle iene su david rossi pasquale aglieco

Si precisa infine che l'attuale procedimento giudiziario di cui è parte il Generale Aglieco è del tutto estraneo alla vicenda giudiziaria che ha ad oggetto le indagini sulla morte del Dott. David Rossi, Capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena.

Resto a disposizione per qualsivoglia ulteriore precisazione.

Avv. Pierpaolo Ristori

