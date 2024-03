È STATO CONDANNATO A 8 ANNI E 8 MESI DI CARCERE IL MINORENNE CHE A LUGLIO PARTECIPÒ ALLO STUPRO DI GRUPPO DI PALERMO – IN UN PRIMO MOMENTO IL GIP AVEVA DISPOSTO L’AFFIDAMENTO A UNA COMUNITÀ PER UN PRESUNTO “RAVVEDIMENTO”, MA IL RAGAZZO È STATO POI RISPEDITO IN CARCERE DOPO AVER RIVENDICATO GLI ABUSI CON UN AMICO – LA REAZIONE DELLA VITTIMA: “SONO CONTENTA DI ESSERE STATA CREDUTA, LORO SI SONO BRUCIATI LA VITA…”

Il gup del tribunale dei minori di Palermo Maria Pino ha condannato a 8 anni e 8 mesi di carcere, 8 mesi in più della richiesta del pm, Riccardo Parrinello, il 17enne che a luglio scorso partecipò allo stupro di gruppo di una giovane palermitana violentata in un cantiere abbandonato del Foto Italico.

[…] Dello stupro, che ha suscitato molto clamore , sono accusati anche Angelo Flores, il maggiore dei sette che aveva una relazione con la vittima, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Elio Arnao, tutti detenuti. Parrinello finì in carcere ad agosto e poi fu affidato a una comunità.

Il gip sostenne che avesse mostrato un ravvedimento, ma poco dopo tornò in cella per avere pubblicato sui social commenti e video in cui quasi «rivendicava» gli abusi. A suo carico anche una chat in cui ammetteva con un amico che la diciannovenne non era consenziente durante il rapporto. Il processo ai complici comincerà ad aprile.

Nel pomeriggio è arrivata anche la reazione della 19enne vittima dello stupro: «Soddisfatta è un parolone — ha detto intervenendo nel pomeriggio a il Diario del giorno su Rete 4, — perché, purtroppo, non posso tornare indietro nel tempo e vorrei non essere mai andata quella sera alla Vucciria, ma sono contenta di essere stata creduta visto che tutti erano contro di me. D’altra parte, sono sempre ragazzi della mia età, non ho odio contro nessuno, mi spiace che si siano bruciati la vita e la stavano bruciando anche a me, anzi in parte me l’hanno bruciata».

