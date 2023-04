15 apr 2023 16:24

È STATO CONDANNATO A NOVE ANNI E DIECI MESI ANANZA BRITAN, L’IDRAULICO ALBANESE DI 39 ANNI CHE IL 1 APRILE DEL 2022 GAMBIZZÒ LA SUA EX AMANTE, UNA DONNA DI ORIGINI KOSOVARE A TORINO – I GIUDICI HANNO DERUBRICATO IL REATO DA TENTATO OMICIDIO A LESIONI PERSONALI GRAVISSIME. L’IMPUTATO È STATO ANCHE CONDANNATO A VERSARE UNA PROVVISIONALE DI 40MILA EURO ALLA DONNA, E 16MILA AI FIGLI DI LEI - LE DUE VERSIONI DELL'ACCADUTO: PUNIZIONE PER AVER RIVELATO LA LORO RELAZIONE O VENDETTA PER...