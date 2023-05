24 mag 2023 19:54

È STATO FERMATO UN 19ENNE PER LA SPARATORIA DI SANT’ANASTASIA, A NAPOLI, IN CUI È RIMASTA FERITA UN’INTERA FAMIGLIA, TRA CUI UNA BAMBINA DI 10 ANNI – IL GIOVANE SI CHIAMA EMANUELE CIVITA: AVEVA CON SÉ UN REVOLVER E UN MITRA, CHE PRIMA HA OSTENTATO IN MANIERA AGGRESSIVA, E POI HA UTILIZZATO DOPO ESSERE SALITO IN SCOOTER. SI CERCA IL COMPLICE…