È STATO INDIVIDUATO L’UOMO CHE, A NAPOLI, HA PRESO A SCHIAFFI E PUGNI LA FIDANZATA, IN MEZZO ALLA STRADA – IL VIDEO DELL’AGGRESSIONE NEI GIORNI SCORSI È DIVENTATO VIRALE: SI VEDEVA L’UOMO CHE MENAVA LA POVERA RAGAZZA, CHE POI SALIVA INSIEME A LUI IN AUTO, MENTRE ALCUNE PERSONE PROVAVANO A INTERVENIRE - VIDEO

PUGNI ALLA RAGAZZA, INDIVIDUATO L’AGGRESSORE

Da “il Messaggero”

Ha preso a schiaffi e pugni la fidanzata in mezzo alla strada [...] ma è stato "disturbato" da alcune persone intervenute per fermarlo [...]. Non contento, ha minacciato anche loro. Alla fine è salito in auto con la donna ed è fuggito, ma il tutto è stato ripreso da alcuni stranieri che poi hanno postato il video sui social. È accaduto a Napoli e i carabinieri in poche ore hanno individuato il responsabile (denunciato dalla donna).

