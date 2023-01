È STATO INDIVIDUATO IL SECONDO COVO DI MATTEO MESSINA DENARO - OLTRE ALL'APPARTAMENTO A CAMPOBELLO DI MAZARA, IL CAPOMAFIA AVREBBE FATTO REALIZZARE UNA SORTA DI BUNKER ALL'INTERNO DI UN'ALTRA ABITAZIONE NELLA STESSA AREA – GLI INVESTIGATORI SOSPETTAVANO DELL’ESISTENZA DI UN ALTRO LUOGO DOPO CHE AVEVANO TROVATO CARTE DATATE SOLO 2022, FACENDO IPOTIZZARE CHE IL RESTO FOSSE CONSERVARE ALTROVE. SARÀ QUESTO IL "DEPOSITO" DEI SEGRETI DI COSA NOSTRA?

1. INDIVIDUATO IL SECONDO COVO DI MESSINA DENARO

(ANSA) I magistrati della Procura di Palermo e i carabinieri del Ros avrebbero individuato un secondo covo utilizzato dal boss Matteo Messina Denaro. Oltre all'appartamento di vicolo San Vito a Campobello di Mazara, scoperto ieri, il capomafia avrebbe fatto realizzare una sorta di bunker all'interno di un'altra abitazione nella stessa area.

2. LE RICERCHE DEL VERO COVO E DEI COMPLICI DEL BOSS

Estratto dell’articolo di Giovanni Bianconi per il “Corriere della Sera”

Finita l'indagine per arrivare alla cattura, comincia l'altra sui complici del boss. Che parte da quelli «di prossimità», cioè coloro hanno aiutato Matteo Messina Denaro nella vita quotidiana e clandestina a Campobello di Mazara […] A partire da quell'Andrea Bonafede […] o il medico Alfonso Tumbarello o quel Giovanni Luppino che è stato l'ultimo autista del boss.

E poi? Chi altro ha garantito la sua vita clandestina? Con chi è stato in contatto per continuare a gestire gli affari da capomafia e il patrimonio occulto da cui ha continuato ad attingere i soldi per vivere, negli ultimi otto mesi a Campobello ma pure […] altrove? E soprattutto: dov' è e chi copre il vero covo di Messina Denaro?

[…] di «carte mafiose» nell'appartamento di vicolo San Vito non sarebbe stata trovata traccia. O comunque solo alcune, da verificare se attribuibili al boss o ad altre persone, anche con perizie calligrafiche in corso. […] Ci sono scatoloni o contenitori vari con […] referti, analisi mediche e riscontri di visite specialistiche, oncologiche e oculistiche, effettuate in strutture diverse dalla clinica La Maddalena di Palermo. Carte che aprono nuove prospettive d'indagine su altri medici e professionisti che hanno aiutato il latitante anche prima che approdasse a Campobello.

Ma il fatto che siano datate 2022 o poco prima è un altro elemento che fa sospettare l'esistenza di un «deposito» dove il boss potrebbe avere conservato il resto del materiale. Se l'ha conservato. Perché la vita segreta di Matteo Messina Denaro è cominciata non uno ma trent'anni fa […]

I movimenti dell'auto […] come pure i selfie scattati in clinica, durante le sedute terapeutiche, con infermieri o altri pazienti. Una «visibilissima invisibilità» che lascia perplessi inquirenti e investigatori, e che però potrebbe corrispondere a una precisa strategia: apparire come se non ci fosse niente da nascondere, per evitare di attirare l'attenzione.

[…] L'appartamento […] è intestato al vero Bonafede, così come la 164. Ed è emerso che ad acquistarlo al prezzo di circa 20.000 euro, a maggio dell'anno scorso, in coincidenza con l'operazione al fegato nella clinica palermitana, sarebbe stato proprio Bonafede con soldi prelevati dal proprio conto, dove precedentemente aveva versato i contanti consegnatigli da Messina Denaro.

[…] Le verifiche degli investigatori si estenderanno anche alla banca dove sono avvenuti i versamenti e da dove sono partiti i bonifici, per cercare di capire se non ci siano state complicità anche in quei movimenti finanziari che avrebbero potuto suscitare qualche sospetto. […] Ma il vero obiettivo sono complici di più alto livello.

Quelli che hanno consentito al primo ricercato d'Italia di vivere una latitanza quasi alla luce del sole, nell'ultimo anno ma forse anche prima. Per esempio chi, nell'amministrazione comunale o negli uffici pubblici di Campobello, gli ha consentito di ottenere nel 2016 una carta d'identità con il timbro autentico sulla foto di un'altra persona. […] Come pure per la patente utilizzata dal boss.

Altri indizi per smascherare le relazioni e gli appoggi del latitante potranno venire dall'analisi dei due cellulari utilizzati da Messina Denaro e delle schede telefoniche trovate nell'appartamento. Negli appunti scritti su un'agenda e altri fogli non si parlerebbe di attività riconducibili a Cosa nostra bensì di riflessioni generiche e su vicende personali del boss, come i rapporti piuttosto tesi con la figlia Lorenza, madre di un bambino di un anno e mezzo, il nipote del boss. […]

