19 giu 2024 16:26

E LO STATO PAGA! - A PORDENONE, UN BIDELLO CALABRESE HA SIMULATO MALATTIE PER ANNI, UTILIZZANDO CERTIFICATI MEDICI FIRMATI DA DOTTORI COMPIACENTI, PER ANDARE NEL SUO PAESE E LAVORARE IN NERO COME NOLEGGIATORE DI AUTO - IL 40ENNE HA LAVORATO SOLO 9 GIORNI IN 3 ANNI, PERCEPENDO PERÒ OLTRE 40MILA EURO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - INSIEME ALL'UOMO, SONO STATI DENUNCIATI 5 DOTTORI CHE AVREBBERO EMESSO I FALSI CERTIFICATI…