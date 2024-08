È STATO RECUPERATO IL CORPO DI UNO DEI SETTE DISPERSI DOPO IL NAUFRAGIO DELLA BARCA A VELA “BAYESAN”, A PALERMO – A BORDO C’ERANO 12 PASSEGGERI E 10 MEMBRI DELL’EQUIPAGGIO – L’IMBARCAZIONE AFFONDATA È UNO YACHT DI 56 METRI, PROGETTATO PER VIAGGI DI LUSSO. I TESTIMONI: “QUANDO SI È SCATENATO IL TORNADO ERA ANCORA IN RADA DAVANTI AL PORTO E L'ANCORA ERA ABBASSATA”. IL NUBIFRAGIO AVREBBE SPEZZATO L'IMPONENTE ALBERO A VELA E QUESTO AVREBBE PROVOCATO UNO SBILANCIAMENTO…

(ANSA) - I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo del diportista disperso dopo che l'imbarcazione Bayesan è affondata in rada davanti al porto di Porticello a Santa Flavia (Palermo). L'uomo era stato individuato quando i sub sono scesi per raggiungere lo scafo. Adesso è stato portato a terra.

(ANSA) - Secondo quanto accertato dalla Capitaneria di Porto che sta conducendo le indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese a bordo della nave a vela Bayesan, c'erano 10 membri dell'equipaggio e 12 passeggeri. L'imbarcazione è affondata tra le 4 e le 5 di questa mattina durante un violento temporale. Sono state salvate 15 persone. I dispersi al momento sono sei. Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Otto persone salvate sono state portate in ospedale. Nelle ricerche sono impegnate quattro mezzi navali della guardia costiera, un elicottero della guardia costiera e uno dei vigili del fuoco, i sommozzatori dei vigili del fuoco e il nucleo subacquei della guardia costiera di Messina.

(ANSA) - Il Bayesan, l'imbarcazione affondata a largo di Porticello nel palermitano battente bandiera del Regno Unito, è una elegante barca a vela di 56 metri con stazza lorda di 473 tonnellate, costruita dal cantiere Perini navi Viareggio nel febbraio 2008, ristrutturata nel 2020, e progettata per viaggi di lusso. Secondo Vessel finder la barca è arrivata a Porticello dopo una sosta a Milazzo e un passaggio davanti Cefalù. L'area dei ponti è di 436 metri quadrati e le sei cabine occupano un'area di 143 metri quadrati. A bordo dice il costruttore possono essere ospitati il proprietario e 11 ospiti oltre ai 10 membri dell'equipaggio.

Bayesan è costruito con uno scafo e una sovrastruttura in alluminio, con ponti in teak. Alimentato da due motori diesel Mtu a 8 cilindri da 965 CV naviga a 12 nodi e raggiunge una velocità massima di 15 nodi. La barca ha il secondo albero più alto al mondo e il più grande albero in alluminio di 75 metri.

(ANSA) - Secondo alcuni testimoni l'imbarcazione quando si è scatenato il tornado era ancora in rada davanti al porto di Porticello. L'ancora era abbassata. Il nubifragio che si è abbattuto avrebbe spezzato l'imponente albero a vela.

Questo avrebbe provocato uno sbilanciamento dell'imbarcazione che ha provocato il naufragio. I velieri in rada erano due. E' stata propria l'altra imbarcazione a soccorrere la nave Bayesian. "Quell'imbarcazione era tutta illuminata - dice un uomo a Porticello - Verso le 4.30 di mattina non c'era più. Una bella imbarcazione dove c'era stata una festa.

Una normale giornata di vacanza trascorsa in allegria in mare si è trasformata in tragedia. L'imbarcazione non era distante dal porto. Bastava poco per alzare l'ancora e dirigersi in porto. Evidentemente sono stati sorpresi dalla burrasca che si è abbattuta improvvisamente e non sono riusciti ad evitare l'affondamento"

(Adnkronos) - Proseguono senza sosta le ricerche dei sei dispersi dopo il naufragio della barca a vela 'Bayesian', battente bandiera britannica, affondata all'alba a largo di Porticello, nel Palermitano, dopo essere stata sorpresa da una violenta burrasca. L'imbarcazione risulta affondata su un fondale di circa 50 metri. Nelle operazioni, coordinate dalla Guardia costiera di Palermo, sono impegnati quattro mezzi navali della Guardia costiera, un elicottero Nemo della Guardia costiera partito da Catania, una squadra sommozzatori dei vigili del fuoco e il nucleo Subacquei della Guardia costiera di Messina.

Secondo le prime informazioni, a bordo c'erano 22 persone: 10 membri di equipaggio e 12 passeggeri, di nazionalità britannica, americana e canadese. In 15 sono stati soccorsi da un'imbarcazione presente nelle immediate vicinanze. Sono stati poi portati a terra da quattro mezzi navali della Guardia costiera, intervenuti sul luogo del naufragio da Porticello, Termini Imerese e Palermo.

Tra le persone tratte in salvo otto sono state poi trasportate in ospedali, nessuno di loro è in gravi condizioni, ma tutti sono visibilmente provati. La Procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta per accertare l'esatta dinamica del naufragio. Le indagini sono condotte dalla Guardia costiera di Porticello, che nelle prossime ore tornerà ad ascoltare il comandante della nave e i superstiti.

