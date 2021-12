È STATO RINVIATO A GIUDIZIO BENNO NEUMAIR, IL TRENTENNE REO CONFESSO DELL'OMICIDIO DEI SUOI GENITORI, LO SCORSO 4 GENNAIO - IL GIP DI BOLZANO HA FISSATO LA PRIMA UDIENZA PER IL PROSSIMO 4 MARZO: RESPINTA LA RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - BENNO HA STRANGOLATO I GENITORI CON UN CORDINO E POI HA GETTATO I LORO CADAVERI NEL FIUME ADIGE, DAL PONTE DI VADENA…

BENNO NEUMAIR

Da “il Giornale”

È stato rinviato a giudizio Benno Neumair, il trentenne reo confesso dell'omicidio dei suoi genitori Laura e Peter, lo scorso 4 gennaio. Il gip di Bolzano Emilio Schonsberg ha fissato la prima udienza per il prossimo 4 marzo. Respinta la richiesta di rito abbreviato, che aveva presentato il suo avvocato difensore, Flavio Moccia. Benno, che ieri non era presente in aula durante l'udienza preliminare, si trova nel carcere di Bolzano.

I GENITORI DI BENNO NEUMAIR

Ha confessato di aver ucciso i suoi genitori, Laura e Peter, strangolandoli con un cordino e gettando successivamente i loro cadaveri nel fiume Adige, dal ponte di Vadena. Lo scorso 4 gennaio, Laura Perselli, 68 anni, e il compagno Peter Neumair, di 63 anni, sparirono nel nulla. Un giallo che è durato cento giorni, il tempo impiegato per ritrovare i loro corpi gettati nell'Adige da Benno dopo la morte.

BENNO NEUMAIR CON IL PADRE peter neumair e laura perselli un foto di benno neumair BENNO NEUMAIR