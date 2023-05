18 mag 2023 16:07

È STATO RINVIATO AL 4 GIUGNO LO SCIOPERO DEGLI AEREI PREVISTO PER DOMANI – UNA DECISIONE PRESA DALLE SIGLE SINDACALI PER EVITARE ULTERIORI DISAGI NEI TRASPORTI, DOPO QUELLI GIA’ CAUSATI DALL’ALLUVIONE IN EMILIA-ROMAGNA – SALVINI: “RINGRAZIO CGIL, CISL, UIL E UGL PER LA SENSIBILITÀ E PER L'ACCOGLIENZA DELLA NSOTRA RICHIESTA”