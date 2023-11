È STATO RITROVATO IL CORPO DI ANTONIO TUMULO, L’ANZIANO DISPERSO A PRATO DOPO L’ALLUVIONE DELLO SCORSO 2 NOVEMBRE – L’84ENNE È STATO RITROVATO IN UN VIVAIO COSTEGGIATO DA UN FOSSO DOVE AFFLUISCONO LE ACQUE DEL TORRENTE BARDENA - L’IPOTESI È CHE L’UOMO POSSA ESSERE STATO TRAVOLTO DALLA FURIA DELLE ACQUE MENTRE TORNAVA CASA: L’AUTO SULLA QUALE VIAGGIAVA È STATA RITROVATA QUASI SUBITO, MA DELL’UOMO SI ERANO PERSE LE TRACCE…

Estratto dell'articolo di Simone Innocenti per www.corriere.it

vittime alluvisione in toscana

È stato ritrovato morto Antonio Tumolo, l'anziano disperso a Prato a seguito dell'alluvione del 2 novembre scorso. Le vittime dell'alluvione in Toscana dunque sono otto.

L'uomo, 84 anni, è stato ritrovato in un vivaio a Prato costeggiato da un fosso dove affluiscono le acque del torrente Bardena, corso d'acqua esondato giovedì scorso nella frazione di Figline di Prato dove l'anziano abitava e dove è stato ipotizzato stesse tornado in auto quando è stato travolto dalla furia del fiume di acqua e detriti che si è riversato all'improvviso nelle strade.

La vettura che guidava è stata trovata quasi subito a Galciana, a chilometri di distanza da dove l'uomo viveva.

antonio tumolo vittima alluvione toscana

Il corpo, secondo quanto appreso, è stato scoperto dal vivaista durante un intervento di pulizia dell'azienda, a sua volta allagata a causa dell'esondazione del fosso che la costeggia. Il vivaio si trova a una considerevole distanza da Figline, almeno 15 km.

A dare l'allarme erano stati i familiari, nei giorni scorsi. Da allora sono scattate le ricerche dei vigili del fuoco che lo hanno cercato anche con un un drone. Dopo il ritrovamento sul posto sono poi intervenuti i carabinieri e i volontari della Misericordia che hanno recuperato la salma.

alluvione in toscana 4 alluvione in toscana 1 alluvione in toscana 2 alluvione in toscana 3

[…]