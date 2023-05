È STATO RITROVATO IL CORPO DI DENISE GALATÀ, LA STUDENTESSA 18ENNE DI UNA SCUOLA DI POLISTENA, IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, DISPERSA DA IERI: ERA CADUTA NEL FIUME LAO DOPO CHE IL GOMMONE SUL QUALE PRATICAVA RAFTING SI ERA RIBALTATO – IL CADAVERE È STATO RINVENUTO SOTT’ACQUA, A POCA DISTANZA DAL PUNTO IN CUI LA RAGAZZA ERA SCOMPARSA TRA I FLUTTI – L’ESCURSIONE ERA STATA PROPOSTA DALLA SCUOLA E…

Estratto dell'articolo di Carlo Macrì per www.corriere.it

È stato ritrovato il corpo senza vita di Denise Galatà, la studentessa diciottenne di una scuola di Polistena (RC), dispersa da ieri dopo essere caduta nelle acque del fiume Lao, nel parco del Pollino, dal gommone su cui si trovava per praticare rafting. Lo hanno reso noto i carabinieri. Ad individuare il corpo della giovane, che si trovava sott’acqua, sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco. Il ritrovamento è avvenuto a breve distanza dal punto in cui la giovane era finita in acqua.

Denise stava partecipando ad un’escursione promossa dalla sua scuola. Ad un certo punto, secondo la ricostruzione dei compagni di classe, il gommone su cui si trovava si è impennato e lei si è ritrovata sbalzata fuori, scomparendo tra i flutti. Risulterebbe, per altro, che ben 5 dei 7 gommoni della comitiva si sarebbero rovesciati. Tra cui quello che ospitava la preside della scuola.

[…] Intanto sono arrivate anche le parole del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: «Il mio cordoglio ai genitori di Denise Galatà e alla comunità scolastica per questa tragedia. Ho già chiesto alla direttrice dell’Ufficio scolastico regionale della Calabria di disporre adeguati accertamenti e verifiche per capire se tutte le condizioni organizzative e di sicurezza dell’attività proposta ai ragazzi dalla scuola fossero state adottate». «La Calabria è in lutto», ha detto invece il presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

La Procura di Castrovillari ha aperto un’inchiesta. L’ipotesi è che ci sia stato uno scontro tra due gommoni. La Pollino Rafting, organizzazione che ha organizzato l’escursione sul fiume Lao, parla invece di una tragica fatalità. […]

