LO STATO SA PRENDERSI CURA DEI MAFIOSI - RECLUSO AL 41 BIS, MESSINA DENARO VERRA’ CURATO IN UNA SALETTA ACCANTO ALLA CELLA E SARA’ SEGUITO DA UN ONCOLOGO - QUANDO È ARRIVATO IN PRIGIONE GLI SONO STATI ACCREDITATI DALL'ISTITUTO PENITENZIARIO 200 EURO PER LE EVENTUALI PICCOLE SPESE, IL COSIDDETTO "SOPRAVVITTO" - AVRÀ DIRITTO A UN SOLO COLLOQUIO AL MESE CON I FAMILIARI, MA PIÙ SPESSO POTRÀ VEDERE O SENTIRE IL LEGALE DA LUI NOMINATO, SUA NIPOTE LORENZA GUTTADAURO…

Estratto dell’articolo di Grazia Longo per “la Stampa”

MESSINA DENARO

Ha ordinato la morte di pentiti e collaboratori di giustizia. Il pentimento non è nel suo Dna e infatti, durante il colloquio con lo psichiatra, ieri mattina, ha detto: «Non sono il tipo da pentirmi». La circostanza è emersa durante la visita di routine prevista nel carcere di massima sicurezza Le Costarelle dell'Aquila, dove Matteo Messina Denaro è rinchiuso dall'altro ieri in regime di 41 bis. Durante l'esame psichiatrico non sono state riscontrate patologie, grave invece il suo quadro clinico a causa delle conseguenze del tumore al colon.

messina denaro bunker

Tanto che inizierà oggi stesso la chemioterapia in prigione […] Il trattamento oncologico avverrà in una saletta vicino alla sua cella. […] gli è stata concessa la sua prima ora d'aria. […] ha mangiato […] pasta, petto di pollo, insalata e acqua liscia. Nella cella in cui è controllato 24 ore al giorno dalla telecamera […] Ha trascorso la maggior parte della giornata a letto.

Quando è arrivato in prigione […] gli sono stati accreditati dall'istituto penitenziario 200 euro per le eventuali piccole spese, il cosiddetto "sopravvitto". […] La prima seduta di chemioterapia di stamattina è solo l'inizio della complessa procedura, medica e organizzativa, che porterà a stilare un programma di cure. I sanitari stanno esaminando esami e documenti inviati dai medici di Palermo, poi verrà stabilita la strategia d'intervento.

La somministrazione dei farmaci per la chemio sarà effettuata alla presenza dell'oncologo […]

bunker matteo messina denaro 4

«Nonostante la gravità dei reati di cui è accusato, […] È stato deciso di provvedere alle cure in carcere per evidenti ragioni di sicurezza». Oltre agli esami medici e alle terapie, a scandire la sua giornata è stata soltanto la sua ora d'aria e le dormite all'interno della sua piccola cella 10 metri per 10 sorvegliata a vista […] All'interno ci sono il lettino e il tavolo inchiodati in terra, il bagno angolare e la tv. Il boss ritira ogni giorno il fornello e il cibo da preparare, perché non ha la cucina in stanza. […] ha diritto a un solo colloquio al mese con i familiari, ma in questo caso Messina Denaro è riuscito a ricavarsi da solo la sua eccezione: più spesso potrà vedere o sentire il legale da lui nominato, sua nipote Lorenza Guttadauro. […]

IDENTIKIT DI MATTEO MESSINA DENARO