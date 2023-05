2 mag 2023 18:28

È STATO SOLO UN DJOKO – NOVAK DJOKOVIC POTRÀ TORNARE A GIOCARE GLI US OPEN, DOPO CHE LE AUTORITÀ AMERICANE HANNO REVOCATO L'OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER IL COVID PER CHI ENTRA NEL PAESE, CON LA FINE DELL'EMERGENZA PER LA PANDEMIA – QUEST'ANNO IL TENNISTA SERBO AVEVA GIÀ SALTATO I TORNEI DI INDIAN WELLS E MIAMI PERCHE’ NON VACCINATO…