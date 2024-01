È STATO TROVATO IL CORPO DEL 14ENNE DI MODENA SCAPPATO DI CASA TRE GIORNI FA – IL RAGAZZO SI SAREBBE SUICIDATO: ACCANTO AL CADAVERE È STATA TROVATA LA PISTOLA DEL PADRE, CHE L'UOMO DETENEVA LEGALMENTE IN QUANTO GUARDIA GIURATA ALLA QUESTURA DI MODENA – LA FAMIGLIA AVEVA FATTO SCATTARE L’ALLARME DOPO CHE IL RAGAZZO NON AVEVA FATTO PIU’ RITORNO A CASA…

Estratto da www.leggo.it

Un colpo di pistola per farla finita. Così è morto il 14enne scomparso il 3 gennaio nelle campagne di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. La speranza della famiglia di trovarlo vivo si è spezzata nel momento in cui il corpo del ragazzo è stato rinvenuto in un canale in via Prati, frazione Gaggio, nelle vicinanze del parco di Villa Sorra, non lontano da casa. La presunta arma del delitto è una pistola di proprietà del padre, funzionario della Questura di Modena

Si tratterebbe, dalle informazioni raccolte, di un dipendente "civile" del ministero, non un poliziotto, con un porto d'armi. Non sembrano esserci dubbi sulla dinamica e non risultano essere stati trovati messaggi di spiegazione del gesto. [...]

