12 ago 2024 13:18

LO STATO TUTELA I DIRITTI CRIMINALI, MA A QUELLI DEI CITTADINI CHI CI PENSA, "CICALONE"? - È TORNATA IN LIBERTÀ "LADY SCIPPO" (AL SECOLO ANA ZAHIROVIC), ROM CROATA CHE DEVE SCONTARE 30 ANNI DI GALERA PER I 149 FURTI DI CUI È ACCUSATA NELLA SUA LUNGA "CARRIERA" DA LADRA - I CARABINIERI L'AVEVANO PORTATA IN CARCERE POCHI GIORNI FA: OGGI È STATA LIBERATA A CAUSA DELL'ETA' DEL SUO DECIMO FIGLIO (TRE MESI), CHE USA COME SCUSA PER NON FINIRE DIETRO LE SBARRE...