STAVOLTA PFIZER NON C'ENTRA! - LA TORRE DI PISA SI È RADDRIZZATA DI QUASI MEZZO METRO E FESTEGGIA I 20 ANNI DALLA RIAPERTURA: IL 15 DICEMBRE DEL 2001, DOPO 12 ANNI DI LAVORO, FU SCONGIURATO IL PERICOLO DEL CROLLO E ALLA CERIMONIA C'ERANO 100 GIORNALISTI DA TUTTO IL MONDO - LA TORRE, CON 295 SCALINI PER 53 METRI DI ALTEZZA, NON RISCHIERÀ DI VENIRE GIÙ PER ALMENO 300 ANNI…

Da www.leggo.it

torre di pisa

Era il 15 dicembre 2001 quando, dopo 12 anni di lavoro, fu scongiurato il pericolo del crollo della torre di Pisa. Con il grido liberatorio: «La Torre è salva», si annunciava la riapertura al pubblico.

Dopo 20 anni, la Torre di Pisa, con 295 scalini per 53 metri di altezza, non rischierà di crollare per almeno trecento anni e forse molti di più. Per onorarla, giovedì sarà ricordata la sua rinascita dall’Opera Primaziale, l’istituzione che da secoli sorveglia e tutela i capolavori di Piazza dei Miracoli e dal Comune di Pisa. E saranno anche diffusi i nuovi dati della salute della Torre, che si è raddrizzata di quasi mezzo metro.

torre di pisa

Al Corriere della sera, il direttore tecnico dell’Opera della Primaziale, l’ingegner Roberto Cela, spiega: «È ancora tenuta sotto stretta osservazione da un gruppo di sorveglianza diretto dal professor Salvatore Settis, già direttore della Normale, che si riunisce 4 o 5 volte l’anno per valutare i dati del monitoraggio. Gli ultimi sono ottimi: il campanile sta ancora recuperando in modo lieve la pendenza».

torre di pisa

Adesso l’Opera Primaziale sta definendo con il ministero dei Beni Culturali e la direzione generale del Patrimonio un accordo per monitorare il monumento via satellite, che sarà complementare con il sistema tradizionale che utilizza i molti sensori di diversa natura dislocati sul monumento ma anche sul prato di Piazza dei Miracoli.

Katy Perry, "pompino" alla Torre di Pisa

«A breve sul campanile saranno anche di nuovo installati i ponteggi, progettati e realizzati appositamente per il restauro del monumento, per iniziare un piano di manutenzione sui marmi e i capitelli della Torre», annuncia l’ingegner Cela.

In quel noto 15 dicembre del 2001, alla riapertura della Torre, c'erano cento giornalisti da tutto il mondo e non si stancarono di salire e scendere a caccia dell’angolo più nascosto, del particolare che facesse notizia.

torre di pisa a fine 800

La prima a varcare l’antico portone fu una turista spagnola, Maria Carmen Navarro, che allora aveva poco più di vent’anni, faceva l’infermiera a Barcellona. Quando arrivò in cima al campanile fu assalita dalle vertigini: «Mi gira la testa — dichiarò sorridendo – ma non so se per l’altezza o per l’emozione».

torre di pisa