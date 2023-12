LA STAZIONE DI LONDRA “ST PANCRAS” E' MEJO DEL PALCO DELL'ARISTON – IL PIANOFORTE SUONATO QUALCHE GIORNO FA DA ALICIA KEYS TRA I PENDOLARI È STATO DONATO DA ELTON JOHN, CHE L’HA FATTO PIAZZARE NELLA STAZIONE PER ALLIEATARE I VIAGGIATORI - OLTRE A MIGLIAIA DI PERSONE COMUNI, LO STRUMENTO È STATO USATO DA STAR DELLA MUSICA COME JOHN LEGEND, ROD STEWART, LANG LANG, MIKA E… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Paola De Carolis per il “Corriere della Sera”

alicia keys e il concerto a sorpresa nella metropolitana di londra

È un normalissimo pianoforte verticale, eppure i suoi tasti sono stati accarezzati dalle mani di Elton John, Jools Holland, l’attore Jeff Golblum, il cantautore John Legend, Rod Stewart e, la settimana scorsa, la star Alicia Keys. Non si trova a Wembley, o in un famoso teatro, bensì nella stazione londinese di St Pancras, dove arrivano l’Eurostar e i treni dal Nordest del Paese.

Oltre a una manciata di star, tra i suoi suonatori abituali ci sono viaggiatori, turisti e senzatetto. Musicisti ultrapremiati e pianisti per caso che, vicino all’ascensore che porta al piano superiore, non lontano da un enorme albero di Natale fatto di libri, regalano ai passanti un interludio sonoro, tra il rumore di mille valigie, di bambini che giocano e il viavai di chi arriva e chi parte.

In pochi anni, è diventato tra gli strumenti più famosi di Londra, tappa obbligata per quegli artisti alla ricerca di una tormenta sui social ma anche per chi per un attimo vuole dimenticare le difficoltà di ogni giorno. […] Donato alla stazione da Elton John nel 2016 — c’è ancora il suo autografo — lo strumento ha ispirato una serie televisiva presentata da due stelle del panorama musicale, il pianista Lang Lang e il cantautore Mika, un concorso per trovare, tra tanti dilettanti, una perla nascosta.

Elton John SUONA ALLA STAZIONE DI ST PANCRAS

[…] La generosa trovata di Sir Elton non è completamente originale, se in tante stazioni ormai si trovano strumenti di diversi tipi (a Waterloo c’è un organo con pedali, tastiere e diverse dozzine di canne). Il primo pianoforte lasciato per strada rimane quello di Sharrow Vale Road, nella città di Sheffield: nel 2003, nel bel mezzo di un trasloco, uno studente di nome Doug Pearman si rese conto che il suo pianoforte non sarebbe mai passato per le scale.

JOHN LEGEND SUONA A ST PANCRAS

Assieme al cugino decise di lasciarlo dov’era, sul marciapiede: nacque così il primo street piano, subito un’attrazione non solo in città ma in tutto il Regno Unito, tanto che pochi anni dopo l’artista Luke Jerram ne mise 15 nella sua città, Birmingham, dando alle comunità dei vari quartieri la possibilità di decorare ogni strumento. Sopra, la scritta, «play me, I’m yours», suonami, sono tuo. […]

