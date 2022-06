PILLOLE DI GOSSIP - PAMELA PRATI PRONTA AL GRANDE RIENTRO IN TV A “TALE E QUALE SHOW” - KATIA RICCIARELLI IN CORSA COME OPINIONISTA PER IL ‘GF VIP’ ANCHE SE IN POLE RESTANO LA MALGY E AMANDA LEAR – ALL’ISOLA IL MENU’ DELLA SERATA PREVEDE TESTICOLI DI TORO, LORY DEL SANTO ELIMINATA E INCAZZATA CON IL FIDANZATO MARCO CUCOLO E IL CULO DA SBALLO DELLA PIRATESSA SOLEIL - LE LACRIME DI ZIA MARA, CARMEN DI PIETRO VS GUENDALINA TAVASSI E PAMELA PETRAROLO (EX NON E’ LA RAI) CHE HA PAURA DI DORMIRE DA SOLA…