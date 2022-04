AM-MOU-TOLITO! L’INTER CALA IL TRIS SCUDETTO: ROMA DI MOURINHO KO E MILAN SCAVALCATO IN VETTA - GRANDE PROVA DEI NERAZZURRI. APRE DUMFRIES, CAPOLAVORO DI BROZOVIC. IN AVVIO DI RIPRESA LAUTARO DI TESTA CHIUDE I CONTI. A 5 MINUTI DALLA FINE LA RETE DI MKHITARYAN – L’ARBITRO SOZZA NON HA SBAGLIATO NULLA – CORI E OVAZIONI PER MOURINHO CHE RINGRAZIA I SUOI EX TIFOSI – MAROTTA: "NON MI OPPOSI AL RITORNO DI MOU" - VIDEO