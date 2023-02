17 feb 2023 14:45

DALLE STELLE ALLE SBARRE – IN GRAN BRETAGNA LA TV "CHANNEL 4" È PRONTA A SPEDIRE UN GRUPPO DI SVIPPATI IN CARCERE PER UN REALITY: L'ESPERIMENTO TELEVISIVO, ASSICURANO I PRODUTTORI, "MIRA A RENDERE L'ESPERIENZA IL PIÙ AUTENTICA POSSIBILE" E DOVREBBE ESSERE GIRATO IN UN EX PENITENZIARIO. PARE CHE IL L’EPISODIO PILOTA SIA STATO GIÀ REGISTRATO, MENTRE LE RIPRESE DOVREBBERO INIZIARE ENTRO FINE ANNO. COSA NON SI FA PE CAMPA’…