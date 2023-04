DALLE STELLE ALLE STALLER! - FINISCE ALL’ASTA LA CASA DI ILONA STALLER, IN ARTE CICCIOLINA: L’IMMOBILE ERA STATO PIGNORATO PERCHÉ L’EX PORNODIVA NON HA PAGATO LE TASSE - “PER DUE ANNI A CAUSA DELLA PANDEMIA SONO STATA FERMA E NON HO POTUTO LAVORARE, ALTRIMENTI AVREI SALDATO IL MIO DEBITO E LO AVREI TENUTO. MA AVEVO TROPPE SPESE” - L’APPARTAMENTI E’ STATO IL SET DI MOLTI FILM DI RICCARDO SCHICCHI, CHE AVEVA MESSO UNA GRANDE VASCA DA BAGNO NEL SALONE…

Estratto dell’articolo di Federica Pozzi per “il Messaggero”

CASA DI CICCIOLINA IN VIA CASSIA MESSA ALL ASTA

«Ci sono alcuni appartamenti di cui, invece di pagare le tasse, ho preferito disfarmi perché ho avuto alcuni debiti». È così che Ilona Staller, la famosissima pornostar conosciuta ai più come Cicciolina, spiega il perché della vendita all'asta del suo storico appartamento sulla Cassia. Le ragioni del pignoramento?

«Per due anni a causa della pandemia sono stata ferma e non ho potuto lavorare, altrimenti avrei saldato il mio debito e lo avrei tenuto. Ma avevo troppe spese tra i vari appartamenti di mia proprietà, quindi ho deciso di mandarlo all'asta», ha spiegato la Staller parlando dell'iconica casa in zona Roma nord in cui sono stati girati molti dei suoi film dal regista Riccardo Schicchi.

cicciolina photos riccardo schicchi

Sono diverse come ha precisato l'ex diva del porno le pellicole che hanno avuto come set quell'appartamento nel corso degli anni, soprattutto «nel periodo del genio Schicchi, che aveva messo una grande vasca nel salone». Non solo un set cinematografico, ma anche un museo del mondo hard «con una marea di fotografie e video di ogni tipo delle porno star più famose d'Italia, tra cui Moana Pozzi».

L'appartamento pignorato alla Staller è di oltre 130 metri quadrati e si trova al piano terra di un comprensorio con piscina. L'asta è prevista a luglio e parte da una base di 231 mila euro. «La cosa incredibile è che io avevo già pagato una parte del debito anni fa e invece risulta come se non avessi pagato, quindi con il commercialista stiamo cercando di risolvere e farmi togliere da quello che devo, tra condominio e Agenzia delle entrate, almeno la parte che ho già restituito», ha spiegato Ilona parlando dei suoi debiti in parte saldati. «Ma non vi preoccupate, non vivo per strada, ora abito in un attico», ha tenuto a precisare con l'ironia che la contraddistingue.

cicciolina riccardo schicchi

I PRECEDENTI

Già nel 2019 in un'intervista a Vanity Fair aveva raccontato di essere in grosse difficoltà economiche. In quell'occasione aveva detto che da quando il suo vitalizio da ex parlamentare le era stato pignorato aveva speso tutti i risparmi e quindi deciso di mettere in vendita i suoi oggetti preziosi. […] Poi, per chi aveva il desiderio di incontrarla, su Instagram offriva una serie di esperienze come una pizza in sua compagnia o una sfida a scacchi […]

