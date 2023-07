17 lug 2023 19:03

STESSA SPIAGGIA, STESSO MARE PER GIORGIA – IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA VARATO IL DECRETO PER LA MAPPATURA DELLE CONCESSIONI BALNEARI – L'OBIETTIVO DELLA MELONI E LA SPERANZA DI CHI OGGI GESTISCE GLI STABILIMENTI (PAGANDO PER LO PIU' CIFRE IRRISORIE ALLO STATO) È DIMOSTRARE LA “NON SCARSITÀ DELLA RISORSA”. E QUINDI EVITARE DI DOVER METTERE AL BANDO LE CONCESSIONI, COME INVECE PRETENDE DA TEMPO L'EUROPA (PASSAGGIO NECESSARIO ANCHE PER SBLOCCARE I FONDI PNRR)