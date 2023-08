STESSA SPIAGGIA, STESSO MARE? MADDECHÉ! - QUEST’ANNO I POLITICI SONO TUTTI, O QUASI, IN PUGLIA: DALLA MELONI E FAMIGLIA FINO A MATTEO SALVINI CHE POSTAVA FOTO DA BOOMER CON LA FIDANZATA DA POLIGNANO A MARE - IL TRISTE TAJANI È ANDATO IN ESILIO A FIUGGI, GIUSEPPE CONTE E LA COMPAGNA OLIVIA PALLADINO AVVISTATI NEL RESORT DI LUSSO DELLE TERME DI SATURNIA - SANTANCHÈ NON SI È SPOSTATA DAL TWIGA, CALENDA È VOLATO IN NORMANDIA E…

Estratto dell’articolo di Cesare Zapperi per il “Corriere della Sera”

matteo salvini francesca verdini

Una presidente del Consiglio (Giorgia Meloni), un vicepremier (Matteo Salvini), due ministri (Raffaele Fitto e Francesco Lollobrigida) e due capigruppo al Senato (Licia Ronzulli e Francesco Boccia). A Ferragosto si sono rivelate quasi più affollate del Parlamento le spiagge e le campagne pugliesi, scelte per staccare dalle tensioni della politica.

Meloni, come noto, ha scelto una chiccosa masseria di Ceglie Messapica (dove oggi dovrebbe rientrare dopo un blitz in Albania per una visita privata con il premier Edi Rama) per trascorrere qualche giorno in famiglia con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra, oltre alla sorella Arianna e al cognato-ministro Francesco Lollobrigida. Ma a sorpresa in Puglia è spuntato anche Matteo Salvini. Da una terrazza di Polignano a Mare, abbracciato alla compagna Francesca Verdini.

terme di saturnia spa & golf resort copia

Sul fronte dell’opposizione, invece, Giuseppe Conte ha trascorso il giorno di Ferragosto al Terme di Saturnia Spa & Golf Resort, lussuoso resort a cinque stelle nel cuore della Maremma. Il leader del M5S, assieme alla sua compagna Olivia Palladino, ha così interrotto per qualche giorno la sua battaglia per il salario minimo, che ripartirà a breve con la raccolta firme al fianco della segretaria del Pd, Elly Schlein, le cui vacanze sono rimaste top secret. Lo scorso Natale, l’ex premier fu fotografato da Dagospia in un lussuoso hotel di Cortina d’Ampezzo, scatenando una bufera.

giogia meloni

«Se va in hotel a 5 stelle per me va benissimo, poi però non aizzi il popolo del reddito», lo attaccò Renzi. Conte ribattè: «Non devo giustificarmi». Così, in cerca di tranquillità e privacy, il capo del Movimento è arrivato a Saturnia, dove le camere costano tra i 600 e i 1.400 euro al giorno a seconda del trattamento. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, come sempre, fa tappa nella sua casa di Ragalna, alle pendici dell’Etna. Mentre il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha trascorso il Ferragosto tra Cesenatico e Gatteo Mare.

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, il mare ce l’aveva «in casa». Dove poteva passare il Ferragosto se non al Twiga […] Carlo Calenda e la sua famiglia, in viaggio in Normandia. La montagna è stata scelta da pochi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è ritirato in un rifugio sulle Alpi, mentre la ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati, ha puntato sulla perla delle Dolomiti, Cortina. […] Antonio Tajani, che ha optato per la tranquillità della sua Fiuggi. Ferragosto di lavoro per due ministri. […]

carlo calenda e famiglia riviera romagnola by stefano bonaccini terme di saturnia spa & golf resort antonio tajani le ferie d'agosto dei politici – la repubblica daniela santanche