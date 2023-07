1 lug 2023 13:10

NELLO STESSO GIORNO IN CUI SI E' SUCIDATO IN CARCERE ROSARIO CURCIO, ‘NDRANGHETISTA CONDANNATO ALL’ERGASTOLO PER L’OMICIDIO DI LEA GAROFALO, È MORTO ANCHE GIOVANNI BATTAGLIA, ELEMENTO DI SPICCO DI COSA NOSTRA CHE AVEVA PARTECIPATO ALLA STRAGE DI CAPACI – IL 75ENNE, AGGETTO DA UNA FORMA GRAVISSIMA DI DIABETE, ERA STATO SCARCERATO UNA SETTIMANA FA PER L'AGGRAVARSI DELLE SUE CONDIZIONI E SI TROVAVA IN OSPEDALE MA AVEVA RIFIUTATO LE CURE...