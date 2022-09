Valerio Palmieri per “Chi”

Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero voluto aspettare prima di uscire allo scoperto insieme, ma non hanno resistito, era troppa la voglia di vedersi. Lo hanno fatto anche questa volta, adottando lo stesso accorgimento di sempre.

Quale? Quello di andare a cena con amici, entrando e uscendo separatamente dal ristorante, in modo che non ci fosse una foto che li ritraesse assieme, uno accanto all’altra. Come avevano fatto a Roma e a San Felice Circeo, per tutta l’estate: Totti entrava e usciva dal condominio dove vive Noemi, ma non si faceva vedere con lei. Come allo stadio Olimpico: erano vicini, ma seduti in file diverse. Come a Monte Carlo: erano nella stessa vasca idromassaggio, ma con un amico in mezzo.

Totti ha le idee molto chiare sul fronte della separazione da Ilary Blasi. Mentre, da un lato, nega che la causa sia la frequentazione con Noemi Bocchi, dall’altro il suo entourage fa filtrare che anche Ilary abbia avuto in passato una “distrazione” e il conto finirebbe in pareggio, con una soluzione consensuale e pacifica. Non solo: Totti auspica che la pratica si chiuda rapidamente, senza guerre legali o mediatiche, per il bene dei figli, che vengono prima di tutto.

In questo modo Ilary dovrebbe rinunciare a dimostrare di essere stata lasciata per un’altra, perché se lo facesse passerebbe per quella che mette il proprio orgoglio davanti alla serenità dei figli, Cristian, Chanel e Isabel. Che, nel caso dei primi due, hanno l’età per capire, ma che amano incondizionatamente entrambi i genitori e non possono trovarsi a dover scegliere da quale parte stare.

Ilary non potrà nemmeno andare in tv a dire che l’ultima volta, quando difese il proprio matrimonio dalle voci di una crisi e disse che i giornali avevano fatto una brutta figura a ipotizzare una storia fra suo marito e Noemi Bocchi, lo fece perché ci credeva veramente, perché è quello che Totti le aveva assicurato.

Stando a fonti certe, l’accordo di pace tra Totti e Ilary sarebbe più vicino. Nessuno dei due andrebbe in tv o sui giornali a parlare della separazione: Ilary avrebbe una nuova casa, intestata ai figli, dove andare a vivere, e un sostanzioso assegno economico. Si chiuderebbe così, senza clamore, una pagina della quale si è già parlato moltissimo. E Totti potrebbe cominciare a frequentare Noemi alla luce del sole, dicendo che all’inizio, quando ancora era sposato, si trattava solamente di un’amicizia.

Ma perché andare con la Bocchi nello stesso ristorante dove, per anni, è andato con Ilary? E perché negare con la moglie la storia, esponendola agli sguardi curiosi della gente ogni volta che si fa sorprendere con Noemi? Forse è questo che a Ilary non va giù. Essere sostituita così platealmente, veder giustificare la fine del suo amore con una crisi coniugale e non, anche, perché è entrata in gioco un’altra persona.

Certo, c’è di mezzo un patrimonio da dividere, dal punto di vista legale è meglio così. Anche dal punto di vista dell’immagine pubblica e agli occhi dei figli è meglio così. Ma per Ilary non è mai stata una questione economica, con il suo lavoro guadagna quanto basta per vivere bene e far vivere bene i figli. È il fatto di vedere su tutti i giornali la nuova vita del capitano quando era meglio, allora, chiudere per tempo il matrimonio, affrontare i problemi al momento giusto, prima di essere incalzati dalla cronaca.

Nonostante la lunga vacanza e le foto felici, è stata un’estate molto triste per Ilary, costretta a mostrare il sorriso per non far vedere quanto abbia sofferto. È un personaggio pubblico, non può lamentarsi, diranno alcuni. È stata fortunata, ha avuto tanto dalla vita, aggiungeranno altri. E gli amori non possono finire bene, altrimenti non finirebbero. Ma, forse, un amore così grande sarebbe potuto finire diversamente.

