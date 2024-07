1 lug 2024 18:05

STEVE BANNON È FINITO AL FRESCO – L’EX CONSIGLIERE DI TRUMP SI È CONSEGNATO NEL CARCERE FEDERALE DEL CONNECTICUT PER SCONTARE UNA CONDANNA A QUATTRO MESI DI DETENZIONE: “SONO UN PRIGIONIERO POLITICO, NON HO RIMPIANTI” – BANNON È STATO RITENUTO COLPEVOLE DI NON ESSERSI PRESENTATO PER DEPORRE ALLA COMMISSIONE DI INCHIESTA DELLA CAMERA SULL’ASSALTO AL CONGRESSO...