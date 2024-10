STEVE BANNON È USCITO DAL GABBIO, GIUSTO IN TEMPO PER LE ELEZIONI – L’EX BRACCIO DESTRO DI TRUMP È STATO RILASCIATO DAL CARCERE DOPO AVER SCONTATO UNA PENA DI 4 MESI PER AVER DISOBBEDITO A UN MANDATO DI COMPARIZIONE ALL’INCHIESTA SULL’ASSALTO AL CAMPIDOGLIO – ENTRATO IN CARCERE IL 1 LUGLIO, È STATO RILASCIATO GIUSTO UNA SETTIMANA PRIMA DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI. IN TEMPO PER FARE UN PO’ DI CAMPAGNA PER L’AMICO DONALD...

Usa: Steve Bannon rilasciato dopo 4 mesi di carcere Danbury

STEVE BANNON

(LaPresse/AP) - Steve Bannon, alleato di lunga data di Donald Trump, è stato rilasciato dal carcere dopo avere scontato una pena di 4 mesi per aver disobbedito a un mandato di comparizione nell'ambito dell'inchiesta del Congresso sull'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Kristie Breshears, portavoce del Federal Bureau of Prisons, ha riferito che Bannon ha lasciato il Federal Correctional Institution di Danbury, in Connecticut, nella mattinata locale di martedì.

Bannon, 70 anni, è entrato in carcere il 1° luglio dopo che la Corte suprema ha respinto la sua richiesta di ritardare la pena detentiva in attesa del ricorso contro la sua condanna. Ha in programma di tenere una conferenza stampa in giornata a Manhattan.

steve bannon in prigione - vignetta the daily beast

Una giuria ha condannato Bannon nel 2022 per essersi rifiutato di partecipare a una deposizione con la Commissione della Camera sul 6 gennaio e per essersi rifiutato di fornire documenti relativi al suo coinvolgimento negli sforzi di Trump per ribaltare la sua sconfitta contro Biden nella corsa presidenziale del 2020. Quando aveva iniziato a scontare la pena a luglio, Bannon si era definito un "prigioniero politico".

"Sono orgoglioso di essere andato in prigione", aveva detto all'epoca, prendendo posizione contro il procuratore generale Merrick Garland e contro un dipartimento di Giustizia che aveva definito "corrotto".

steve bannon

La scarcerazione giunge a una settimana dalle elezioni presidenziali, in cui il repubblicano Donald Trump sta cercando di riconquistare la presidenza nelle elezioni contro la vicepresidente democratica Kamala Harris.

Bannon affronta ulteriori accuse in sede penale in tribunale nello Stato di New York, con l'accusa di aver ingannato donatori che avevano dato soldi per costruire un muro lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. Bannon si è dichiarato non colpevole di riciclaggio di denaro, cospirazione, frode e altre accuse. L'inizio del processo per questo caso è previsto per dicembre.

steve bannon steve bannon alla procura di manhattan STEVE BANNON IN TRIBUNALE STEVE BANNON IN TRIBUNALE