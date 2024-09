26 set 2024 12:11

STICCHI NON SI STACCA DALLA POLTRONA - ANGELO STICCHI DAMIANI, PRESIDENTE DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA DAL 2012 (APPENA RINVIATO A GIUDIZIO DI FALSO PER OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI), VUOLE FARSI RIELEGGERE ALLA GUIDA DELL'ACI PER LA QUARTA VOLTA, IN BARBA ALLA LEGGE DEL 1978 SUGLI ENTI PUBBLICI, CHE STABILISCE UN MASSIMO DI DUE CONFERME - AVVISATE MALAGO', AL TERZO MANDATO COME PRESIDENTE DEL CONI, A CUI NON È STATA CONCESSA LA RIELEZIONE...