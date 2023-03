STILE RENZI: VA A FARE LO SHOW IN TRIBUNALE CONTRO I GIUDICI (E SCAZZA CON IL PM LUCA TURCO) – ALL’UDIENZA DEL PROCESSO OPEN, MATTEONZO SI PRESENTA CON QUADERNI-DOSSIER IN CUI SONO RIPORTATE LE PRESUNTE VIOLAZIONI COMMESSE NEI SUOI CONFRONTI DAI PM DI FIRENZE: “QUADERNO ROSSO PER TOGA ROSSA. IL COLORE ROSSO? PERCHÉ È LA CORRENTE DELLA MAGISTRATURA A CUI APPARTIENE IL PM LUCA TURCO” – SCAZZO TRA IL MAGISTRATO E IL SENATORE: “MA PERCHÉ LEI HA TUTTI QUESTI QUADERNI? LEI NON PUÒ PORTARLI QUI”, “MA COME SI PERMETTE? LEI NON HA ALCUN TITOLO PER DIRMI CHE COSA PORTARE E COSA NO. DECIDE IL GIUDICE, NON LEI”

Estratto dell’articolo di Marco Grasso per il “Fatto quotidiano”

MATTEO RENZO CON IL QUADERNO ROSSO CON LE PRESUNTE VIOLAZIONI COMMESSE NEI SUOI CONFRONTI DAI PM DI FIRENZE

A ogni udienza uno show contro i giudici. Un copione ormai rodato per Matteo Renzi, che stavolta ha distribuito a tutti i presenti quaderni-dossier in cui sono riportate le presunte violazioni commesse nei suoi confronti dai pm di Firenze: “Quaderno rosso per toga rossa – ha detto mostrando il colore della copertina degli opuscoli – Perché il colore rosso? Perché è la corrente della magistratura a cui appartiene il pm Luca Turco”.

Tra il magistrato e il senatore ci sarebbe stato un battibecco: “Ma perché lei ha tutti questi quaderni? Lei non può portarli qui”, avrebbe detto il magistrato. “Ma come si permette? Lei non ha alcun titolo per dirmi che cosa portare e cosa no. Decide il giudice, non lei”. sarebbe stata la risposta di Renzi.

luca turco

Contro Turco, e i presunti abusi commessi dalla Procura di Firenze, Renzi ha già presentato vari esposti alla Procura di Genova. L’ultimo qualche settimana fa è stato invece mandato al ministro della Giustizia Carlo Nordio, al Consiglio superiore della magistratura e per conoscenza perfino al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un j’accuse articolato in 20 punti, che partono dalla trasmissione del materiale sequestrato all’imprenditore Marco Carrai, irregolare, secondo Renzi, perché la Cassazione ne aveva disposto la distruzione (parte di queste contestazioni sono già state archiviate dai magistrati liguri). In uno dei punti Renzi accusa la Procura di Firenze di persecuzione nei confronti della sua famiglia. […]

LUCA TURCO MATTEO RENZO CON IL QUADERNO ROSSO CON LE PRESUNTE VIOLAZIONI COMMESSE NEI SUOI CONFRONTI DAI PM DI FIRENZE