Lo stilista Christian Louboutin - noto per le sue calzature dalla suola rossa - ha criticato il modo in cui i tacchi alti sono stati "politicizzati" sulla scia del #MeToo.

Dopo la notizia che la vendita di scarpe con il tacco a spillo stanno calando in favore delle scarpe da ginnastica e delle calzature basse, il 56enne francese ha commentato: «Ritengo sia inopportuno che venga politicizzato. Quando ero a scuola negli anni '70, non c'erano i tacchi alti. Erano considerati per prostitute o donne stupide. Pensavo sempre: "Perché sono considerati negativi? Non capisco".

L'intera idea della femminilità negli anni '70 era poco considerata. Oggi per me il tacco perfetto è di 11 centimetri. Solo poche persone davvero speciali sanno camminare su 11 cm, 12 cm, 13 cm. Devi amare profondamente i tacchi per metterli». Secondo l’NPD Group's retail tracking service le vendite di stiletti sono diminuite del 12% mentre la richiesta di scarpe da ginnastica femminili sono aumentate del 37%.

All'inizio di quest'anno, sulla scia del #MeToo, in Giappone è nato il movimento #KuToo per protesta contro il fatto che le donne siano obbligate a mettere i tacchi alti sul lavoro.

Nel 2016, all'attrice di “Coronation Street” Nicola Thorp è stato negato un lavoro in una grande azienda della City perché indossava scarpe basse invece dei tacchi alti. L'attrice, che aveva firmato un contratto con un'agenzia, ha detto che non poteva lavorare come receptionist presso PricewaterhouseCoopers senza indossare abiti "più femminili".

Quando ha protestato, i capi le hanno detto che la loro politica prevedeva un tacco di cinque centimetri. Thorp ha lanciato una petizione nel tentativo di rendere illegale per le aziende costringere le dipendenti a indossare tacchi alti. Ma PwC ha risposto dicendo che non esiste alcun obbligo e che il suo personale è libero di indossare ciò che desidera.

