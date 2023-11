5 nov 2023 14:40

UNA STORIA DEGNA DI UN FILM! SUL FONDALE VICINO ALLA COSTA NORD DELLA SARDEGNA È STATO TROVATO UN TESORO DI 50MILA MONETE DI BRONZO CHE RISALGONO ALLA PRIMA METÀ DEL IV SECOLO DOPO CRISTO – I REPERTI, RIMASTI IN ACQUA PER MILLENNI, SONO STATI SCOPERTI PER CASO DA UN SUB CHE HA CONTATTATO GLI ESPERTI DELLA SOPRINTENDENZA DI SASSARI - LA SCOPERTA È STATA DEFINITA DAGLI ARCHEOLOGI: "IL PIÙ RICCO TESORO DEL TARDO IMPERO MAI RINVENUTO PRIMA..." - VIDEO