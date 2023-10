4 ott 2023 16:02

UNA STORIA DA FILM: NEGLI STATI UNITI, A 300 KM DA NEW YORK, UNA BAMBINA DI 9 ANNI, CHARLOTTE SENA, È STATA RAPITA MENTRE ERA IN BICI CON I SUOI AMICI - QUANDO LA SERA LA PICCOLA NON È RIENTRATA IN CASA I GENITORI HANNO CHIAMATO LA POLIZIA CHE HA INIZIATO LE RICERCHE - NELLA CASSETTA DELLA POSTA DELLA LORO CASA È STATA RITROVATA UNA RICHIESTA DI RISCATTO SULLA QUALE C'ERANO LE IMPRONTE DIGITALI DI CRAIG NELSON ROSS JR, 47ENNE CON PRECEDENTI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. A QUEL PUNTO...