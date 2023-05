31 mag 2023 18:35

LA STORIA LO INSEGNA: TRA FRANCESI E TEDESCHI NON CORRE BUON SANGUE - UN CALCIATORE 15ENNE DI BERLINO È MORTO PER I COLPI RICEVUTI DURANTE UNA RISSA AL TERMINE DI UNA PARTITA, A FRANCOFORTE - L'ADOLESCENTE STAVA PARTECIPANDO A UN TORNEO INTERNAZIONALE DI UNDER 17 ED È STATO COLPITO CON VIOLENZA DA UN AVVERSARIO FRANCESE DEL FC METZ. È MORTO IN OSPEDALE, DOVE ERA RICOVERATO DA TRE GIORNI…