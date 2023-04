12 apr 2023 13:20

UNA STORIA LACRIME E SANGUE - LA FANTOMATICA "SANTONA" GISELLA CARDIA, OSPITE DI BRUNO VESPA NEL PROGRAMMA "CINQUE MINUTI", HA DIFESO IL "MIRACOLO" DELLE LACRIME DELLA MADONNA DI TREVIGNANO - LA DONNA SOSTIENE CHE L'ESITO DELLE ANALISI, FATTE NEL 2016, NON E' MAI ARRIVATO MA NON È VERO: I RISULTATI CI SONO E DICONO CHE IL SANGUE TROVATO SULLA STATUA È UMANO - ALL'EPOCA L'INCHIESTA FU ARCHIVIATA MA ORA È STATA PRESENTATA UNA DENUNCIA - LA CARDIA NON È INDAGATA MA...