11 ago 2024 18:00

STORIA DI UNA MILF ACCALDATA – UNA 48ENNE INGLESE RACONTA AL “DAILY MAIL” DI AVER MOLLATO TRE FIGLI E UN EX MARITO CHE VIVEVA ANCORA CON LEI PER IL TOYBOY DI 27 ANNI: “ERA DIFFICILE TROVARE UN POSTO DOVE FARE SESSO CON LUI. GLI HOTEL COSTAVANO MOLTO E SONO ANDATA A STARE CON LUI E I SUOI COINQUILINI. MI SENTIVO COME 20 ANNI FA, USCENDO DAL LETTO DI UN RAGAZZO SENZA SAPERE DOVE FOSSI. UNA SERA CI HA SORPRESO UNA COINQUILINA E..."