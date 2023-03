12 mar 2023 18:20

LA STORIA NON E' DI PARTE, L'IGNORANZA SI' - IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DI CREMONA, GENITORI IN RIVOLTA PERCHÉ I DOCENTI HANNO PROPOSTO DI STUDIARE, IN UNA PROSPETTIVA STORICA E APOLITICA, SIA “FACCETTA NERA” CHE “BELLA CIAO” – I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: "UNA CANZONE IGNOBILE CHE NON ANDREBBE INSEGNATA. LA STORIA NON PUÒ ESSERE SPIEGATA CON 'FACCETTA NERA'…" - LA DIRIGENTE DELL'ISTITUTO, INVECE DI DIFENDERE I DOCENTI, BALBETTA: "NON SI TRATTA DI UN PROGETTO UFFICIALE PERCHÉ NON È INSERITO NEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA”