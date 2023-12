LA STORIA DI PIERO BROGI, PRIMA VITTIMA DI UN PRETE PEDOFILO A ESSERE RISARCITA DALLA CHIESA CATTOLICA – LE VIOLENZE (ORMAI PRESCRITTE) AVVENNERO QUANDO AVEVA NOVE ANNI, ORA NE HA SESSANTA – IL RACCONTO DI BROGI: "I COLPEVOLI MERITANO LA GALERA E NON DI ESSERE SPOSTATI IN ALTRE DIOCESI COME FANNO ABITUALMENTE" - "SI DIVENTA PAZZI, A 15 ANNI SONO DIVENTATO EROINOMANE COME ACCADE A MOLTE VITTIME DI ABUSI" - "VORREI IN ITALIA UNA COMMISSIONE D’INCHIESTA CHE FACCIA LUCE SU QUANTO ACCADUTO NEGLI ULTIMI DECENNI" - VIDEO

piero brogi 3

“Sono la prima vittima italiana di crimini pedofili prescritti dalla legge, perché avvenivano quando avevo 9 anni e adesso ne ho 60, che è stata riconosciuta ufficialmente e simbolicamente rimborsata dalla chiesa cattolica, però non dalla CEI per fatti che avvenivano in Italia e il cui colpevole è un prete italiano ma dalla conferenza episcopale francese perché sono cittadino franco-italiano e vivo in Francia da 30 anni.

Prete pedofilo

Solo per questa circostanza ho potuto gioire di questa forma di giustizia che tutti gli altri italiani purtroppo non hanno. Vorrei anche in Italia, come si fa in tutti i paesi civili, una commissione d’inchiesta indipendente che faccia luce su quanto accaduto negli ultimi decenni nella chiesa cattolica. I colpevoli meritano la galera e non di essere spostati in altre diocesi come fanno abitualmente”. […]

piero brogi 1

“Per 40 anni ho avuto un’amnesia traumatica che purtroppo subiscono spesso le persone che hanno un trauma molto forte, in particolare i bambini psicologicamente più fragili. A 15 anni sono diventato eroinomane come accade a molte vittime di abusi. Sono andato in Francia per cambiare vita e li ho costruito la mia famiglia. Avevo però delle problematiche relazionali e quando sono andato da uno psicologo sono riaffiorati i ricordi dello stupro che ho subito a 9 anni.

Si diventa pazzi, cercavo altri ricordi. Avrei preferito non sapere nulla. Non avevo più toccato droghe ma sono ricaduto e ho cominciato a bere nascondendomi dai figli. Sono un sopravvissuto, sono riuscito ad andare avanti”. Queste le parole di Piero Brogi, vittima di abusi da bambino in una parrocchia di Roma e oggi risarcito, per la prima volta nella storia, dalla Conferenza episcopale francese a distanza di circa 50 anni dai fatti.

prete pedofilo piero brogi 4 PRETI PEDOFILI piero brogi 2 piero brogi 5