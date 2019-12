LA STORIA PIÙ ANTICA DEL MONDO? E’ RACCONTATA IN UN DIPINTO DI 44 MILA ANNI FA, NASCOSTO IN UNA GROTTA DEL BORNEO IN INDONESIA: RACCONTA LA CACCIA AL BUFALO CON MAIALI SELVATICI, FIGURE UMANOIDI E ANIMALI PIU’ PICCOLI - IL DISEGNO SEMPLICE PIU’ ANTICO E’ STATO TROVATO SU UN FRAMMENTO DI ROCCIA IN SUDAFRICA, RISALENTE A 73.000 ANNI FA…

Da “il Giornale”

INDONESIA - PITTURA RUPESTRE PIU ANTICA DEL MONDO

A prima vista sembra un bufalo inseguito da strane creature solo in parte umane armate di lance. Ma non è tanto importante dove va ma da dove arriva, dalla mano di un uomo vissuto 44mila anni fa. Hanno trovato il dipinto sul muro di una grotta indonesiana e diversi ricercatori pensano che la scena ritratta potrebbe essere la storia più antica del mondo. E forse è solo l'inizio: ci sono almeno 242 grotte o rifugi con immagini antiche nella sola Sulawesi, nel Borneo, e nuovi siti vengono scoperti ogni anno. Il disegno indonesiano, non la storia ritratta, non è il comunque più antico del mondo. L' anno scorso un gruppo di di scienziati certificano di averlo trovato su un frammento di roccia in Sudafrica, risalente a 73.000 anni fa.

I risultati sono stati presentati sulla rivista Nature dagli archeologi dell' Università Griffith di Brisbane, in Australia. Adam Brumm, uno di questi studiosi, racconta che il dipinto è stato trovato in una grotta chiamata Leang Bulu' Sipong, quattro chilometri a sud di Sulawesi, un' isola indonesiana a est del Borneo.

Il pannello è largo quasi cinque metri e sembra mostrare, oltre al tipo di bufalo chiamato «anoa», maiali selvatici e figure più piccole che sembrano umane, ma hanno anche caratteristiche animali come code e musi. «Mai visto nulla di simile prima - ha dichiarato Brumm - cioè abbiamo visto centinaia di siti di arte rupestre in questa regione ma non abbiamo mai visto nulla di simile a una scena di caccia».

A rivelare l' età del dipinto un processo che attraverso la calcite accumulata è in grado di stabilire l' età del disegno. Altri ricercatori avanzano un' ipotesi suggestiva: che il pannello si sono chiesti se il pannello non rappresenti una singola storia ma che faccia parte di una serie di immagini dipinte per un periodo più lungo. Quasi una storia a fumetti.

«In precedenza, l' arte rupestre trovata in siti europei risalenti a circa 14.000-21.000 anni fa era considerata la più antica opera narrativa del mondo» spiega Nature anche se l' anno scorso, una pittura rupestre nel Borneo, ritenuta la più antica di un animale, risulta abbia almeno 40.000 anni. E questo bufalo, dietro, potrebbe avere una mandria.